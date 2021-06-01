Член ОП РФ Малькевич объяснил значимость ТПУ для комфорта городской жизни в Петербурге

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Осуществление проекта компании "Мегалайн" по возведению в Петербурге целой системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) позволит серьезно улучшить удобство городской жизни.

Такое мнение выразил известный журналист, член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей. Он уверен, что реализация ТПУ в Петербурге позитивно отразится на бизнесе и повседневном быте горожан. Малькевич назвал проект "Мегалайн" по строительству 61 городского транспортного хаба "безусловным благом".

"Я хотел бы, чтобы мой город становился не только краше, но и удобнее для жизни", — подчеркнул собеседник ФАН.

Малькевич отметил, что ТПУ позволят ожидать транспорт и осуществлять пересадки в комфортабельных условиях крытых пешеходных галерей, где может развиваться различный бизнес.

"Было бы здорово, если бы таких комплексов в нашем городе было больше", — заявил член ОП РФ.

Такие объекты как ТПУ позволяют значительно повысить мобильность граждан и уровень их ежедневного комфорта, резюмировал Малькевич.