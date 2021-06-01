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Краснодарские следователи завершили допрос Пивоварова

Происшествия
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Краснодарские следователи завершили допрос Пивоварова
Prt Scr youtube.com / Андрей Пивоваров

Правоохранители допросили бывшего главу признанной нежелательной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова в Краснодаре.

После проведения следственных мероприятий Пивоваров рассказал, что 2 июня пройдет заседание суда об избрании для него необходимой меры пресечения. Однако следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее он стал фигурантом дела о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом для расследования стал репост в социальной сети, когда Пивоваров просил общественность поддержать этот проект вышеуказанной компании.

#ск #краснодар #пивоваров
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