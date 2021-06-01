Русофобы выступили за развал РФ, начитавшись книги Ходорковского

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Псевдоактивисты 28-29 мая участвовали в "Форуме свободной России". Суть деструктивного мероприятия сводилась к лозунгам о развале государства.

Высказывания участников форума возмутили российского депутата Василия Пискарева. В громких заявлениях он увидел факты вмешательства во внутренние дела РФ. Парламентарий обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить реплики "говорунов". Пискарев констатировал, что Запад активно работает над попытками расколоть российское общество, внести распри на религиозной и национальной почве. Кроме того, иностранные силы поощряют проявления сепаратизма в стране, сообщал ФАН.

Высказывания участников напрямую переплетаются с творением беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского. Возможно, они прочитали его книгу "Новая Россия или Гардарика (Страна городов)". Сознание Ходорковского родило идею о новой стране. Вместо нормального государства экс-олигарх настаивает на союзе мегаполисов и национальных объединений.

Вот и последователи идей беглого олигарха поддерживают развал РФ. Например, социолог Игорь Яковенко выступил за исчезновение страны в ее нынешних границах. При этом РФ он назвал "империей".

Абсурдной мыслью отметился участник движения "Свободная Ингрия" Павел Мезерин. Он считает уместным отделить от России Ленобласть и Петербург. Также псевдоактивист прямо заявил о необходимости распада РФ. Эти высказывания, вероятно, сепаратистского толка могут быть проверены по запросу депутата Пискарева.