Мать восьмерых детей пообещала накормить Путина волжской ухой

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Многодетная мать из Волгоградской области Ольга Коблова предложила президенту РФ Владимиру Путину совместную рыбалку. Жительница города Волжского пообещала накормить его ухой.

Глава государства провел онлайн-встречу с семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Кобловы в ходе разговора предложили российскому лидеру приехать в регион и порыбачить вместе.

В беседе с журналистами РИА Новости жительница области сказала, что сварит президенту уху из местной рыбы.

В семье Кобловых восемь детей, двое из которых являются студентами. Четверо учатся в школе, а два младших ребенка еще слишком малы для получения образования. Ольга торгует продовольственными товарами, а муж Владимир работает слесарем.

Родители стараются обеспечить детей достойным будущим: они прививают любовь к здоровому образу жизни и образованию.

Ранее Владимир Путин рассказал о нелегкой судьбе своей матери. Ей приходилось работать няней и ночным сторожем, процитировали президента на сайте 360tv.ru.