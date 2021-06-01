«Тонар» представил первый сочлененный самосвал в своей линейке

instagram.com / @mz_tonar

Компания «Тонар» из подмосковного Орехово-Зуево представила первый разработанный ею при участии Минпромторга России шарнирно-сочлененный самосвал.

Модель, получившая название Тонар Т-35, весит 30 тонн и может перевозить до 35 тонн груза. Объем кузова при загрузке «с горкой» составляет 20 тонн

«Очевидно, что конструкции как кузова, так и тележки сделаны с солидным запасом и до 40 тонн машина сможет взять более-менее свободно, реальным ограничением выступают только шины. Но уже готовится и сорокатонная модификация с усиленными покрышками», — пишет, рассказывая о новой машине, издание «Сделано у нас».

На создание шарнирно-сочлененного самосвала у компании «Тонар» ушло чуть больше года, при чем работы велись не под конкретный заказ, а по инициативе руководства для свободного рынка.

Идея родилась в 2016 году, после чего было создано несколько 3D-макетов, а теперь наконец появилась и настоящая машина, закрывающая линейку тяжелых грузовиков «Тонар», которые используются при добыче полезных ископаемых.

instagram.com / @mz_tonar

«Силовой агрегат у первого экземпляра импортный: дизель Cummins QSZ13, рядный, шестицилиндровый, мощностью 450 лошадиных сил/2100 Н.м. Но возможна установка ярославского тяжелого дизеля V8 ЯМЗ-6585. У него рабочий объем побольше (15 литров против 13 у Cummins), а мощность он выдает чуть меньшую — 420 лошадиных сил при моменте 2100 Н.м. Коробка передач автоматическая, Allison 4500 с гидротрансформатором, отлично зарекомендовавшая себя на подобной технике», — говорится в материале.

В компании отмечают, что с двигателями Ярославского машиностроительного завода новый самосвал станет машиной, собранной полностью из российских компонентов.