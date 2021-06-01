Губернатор Нижегородской области назвал детей приоритетом государственной политики

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем защиты детей. Он сказал, что 1 июня – не просто праздник, а повод задуматься о будущих поколениях.

Пресс-служба правительства Нижегородской области опубликовала текст поздравления на официальном сайте. Никитин подчеркнул, что дети являются главным приоритетом государственной политики, и эта установка воплощается в жизнь.

Никитин рассказал, что реализация профильных национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение" идет полным ходом. По словам губернатора, в Нижегородской области строятся новые детские сады и школы, поликлиники оснащаются современным оборудованием, улучшаются условия для развития молодежного спорта.