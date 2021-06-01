Пушков поддержал закон о запрете отождествления СССР с нацистской Германией

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Россия должна противостоять попыткам иностранных властей приравнять действия СССР и нацистской Германии, заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Защитить статус России как победительницы во Второй мировой войне можно за счет соответствующего закона. Инициатива предполагает запрет на отождествление Советского Союза с Германией того времени. Таким образом Москва в очередной раз подтвердит неоспоримость противоположного характера поступков сторон во время боевых действий в период с 1939 по 1945 год.

"Приравнивание нацистской Германии и Советского Союза и их действия в ходе Второй мировой войны — это подкоп под статус державы-победительницы", — отметил спикер во время заседания Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Автором законопроекта в прошлом году выступила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Инициативу одобрили в ГД в рамках первого чтения.