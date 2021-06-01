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СМИ используют имя бизнесмена Евгения Пригожина для привлечения внимания читателей

Общество
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СМИ используют имя бизнесмена Евгения Пригожина для привлечения внимания читателей
pixabay.com /

Пресс-служба компании "Конкорд" разъяснила ситуацию с недостоверными данными о бизнесмене Евгении Пригожине. Вводящую в заблуждение информацию опубликовал ряд СМИ.

Юристы компании "Конкорд" направили письма в редакции нескольких интернет-изданий, опубликовавших 1 июня новости, согласно которым в Ставропольском крае бывшего руководителя компании "СоюзЭнергоКомплект" подозревают в неуплате налогов в размере 36 миллионов рублей.

Соответствующие документы были высланы РБК, газете "Коммерсант", а также изданию Newstracker. Согласно информации из этих источников, директором фирмы "СоюзЭнергоКомплект" является Евгений Пригожин. Однако СМИ намеренно опускают его отчество, из-за чего складывается неоднозначная картина происходящего — якобы в произошедшем замешан Евгений Викторович Пригожин.

Аудитория изданий, таким образом, вводится в заблуждение, хотя по выписке ЕГРЮЛ в отношении ООО «СоюзЭнергоКомплект» (ОГРН 1116188001445) участник организации — Евгений Николаевич Пригожин.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Имя и фамилия владельца компании совпадают с именем и фамилией Евгения Викторовича Пригожина, однако в публикации необходимо добавить отчество управляющего ООО "СоюзЭнергоКомплект", чтобы избежать некорректной интерпретации информации.

Ранее суд удовлетворил иск петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к активисту Владимиру Милову, который оказывает поддержку блогеру Навальному.

#пригожин #конкорд #СоюзЭнергоКомплект
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