В OTS Lab перечислили главные критерии для грамотного размещения ТПУ в Петербурге

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Проблема с пробками и транспортной загруженностью в Санкт-Петербурге может быть решена за счет строительства 61 транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Проект строительства ТПУ был предложен компанией "Мегалайн", его представят на грядущем Петербургском международном экономическом форуме. В первую очередь транспортные развязки появятся у станций метро "Гражданский Проспект", "Улица Дыбенко", "Старая Деревня", "Проспект Большевиков", "Купчино", "Парнас", "Рыбацкое" и "Проспект Ветеранов".

В беседе с "Журналистской правдой" гендиректор бюро транспортного планирования OTS Lab Тимофей Волоцкий отметил, что сами по себе ТПУ не разгрузят общественный транспорт, поскольку проблема отнюдь не в доступности метрополитена.

"В Петербурге на той же красной ветке метро проблема не в том, что мало людей к метро подходит, а в том, что слишком много людей в метро садится на первых станциях, и на следующие станции поезда приходят переполненные", — напомнил о насущной транспортной проблеме Волоцкий.

По мнению Волоцкого, реальную пользу ТПУ принесут городу, если будут построены как второй контур рельсового сообщения. Но при этом транспортные узлы городу необходимы, потому что действующие пока не демонстрируют высокой эффективности.

Он добавил, что предложенные "Мегалайном" 61 ТПУ — это почти московские темпы строительства. По словам Волоцкого, здесь важно не повторить столичную ошибку городского планирования, когда транспортно-пересадочный узел связывают с торговым комплексом и он превращается в некий "торгово-пересадочный" узел.