Депутат ЗакСа оценил проект по редевелопменту «Горской»

Проект преобразования бывшей промзоны "Горская" представят на ПМЭФ-2021. Вместо заброшенной стройки здесь будет парк инноваций и музей дамбы с обзорной площадкой для туристов.

Соглашение о реализации амбициозного проекта на полях ПМЭФ подпишут администрация Санкт-Петербурга и компания "Мегалайн". Согласно концепции, район станции Горская будет облагорожен портовой набережной и многофункциональными объектами инфраструктуры для бизнеса совокупной площадью 62 гектара.

Ранее на уровне города уже оценивались проекты по благоустройству "Горской", однако по различным причинам не были претворены в жизнь, отметил депутат Заксобрания Петербурга, зампредседателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александр Ходосок в беседе с "ПолитЭкспертом".

"С точки зрения комфортной городской среды или каких-то общественных пространств эта территория, конечно, востребована", — заявил он.

Парламентарий отметил важность комплексного подхода к обновлению бывшей промзоны, с учетом автомобильной, пешеходной и социальной доступности.