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Европейские политики добровольно согласились считать себя вассалами США, лишь бы не ссориться и не выяснять отношения с Вашингтоном.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, отмечая, что европейские лидеры очень сдержанно отреагировали на появление информации о слежке и прослушке, которые велась американским Агентством национальной безопасности при помощи датских спецслужб.

«Европейцы не хотят новых ссор и выяснений отношений с Соединенными Штатами. Они вздохнули с облегчением, когда Дональд Трамп, "раздававший здесь подзатыльники", покинул Белый дом, а на его место пришел Джо Байден. Поэтому европейские политики не хотят ухудшать взаимоотношения с Вашингтоном и не будут портить Байдену его вояж в Европу», — заявил по этому поводу немецкий эксперт.

Своим поведением европейцы демонстрируют слабость и зависимость от американцев, добавил Рар. Политические элиты Европы, по его словам, добровольно согласились с ролью вассалов, признав, что от серьезных угроз Европу могут защитить только США, и полностью передав американцам возможность решать вопросы собственной безопасности.

Отдельных европейских политиков все же возмущает такое зависимое положение, отметил политолог, но на стороне Вашингтона оказались не только лидеры стран ЕС, но даже европейские СМИ.

«Когда были первые скандалы, связанные с прослушкой европейских лидеров американцами, то западные СМИ открыто поддерживали США. Якобы американцы правильно делают, что следят за немецкими элитами, поскольку среди них есть пророссийские силы», — напомнил Рар.

wikipedia.org / Агентство национальной безопасности США

Интересно то, что американские спецслужба прослушивают телефонные разговоры не только глав европейских государств, но и разговоры ряда высокопоставленных чиновников, а также ученых.

Еще 20 лет назад, когда сам Александр Рар только начинал работать в немецком исследовательском институте, его неофициально предупредили об американской прослушке, рассказал эксперт. Тогда, по его словам, он воспринял это предупреждение, как шутку, но позже понял, что все серьезно.

Американцы, объяснил политолог, из телефонных разговоров получают достоверную информацию. При чем в США даже не скрывают этого вида слежки за частными разговорами политиков. Об этом свидетельствуют периодически появляющиеся компрометирующие материалы на отдельных чиновников.

«У меня тоже был такой случай. Однажды электронное письмо, которое я кому-то отправил достаточно конфиденциально, вдруг стало достоянием СМИ. И это не дело рук немецких разведывательных служб, — рассказал Рар. — Они, в отличие от американских, действуют в рамках закона. А американские спецслужбы имеют карт-бланш на территории своих союзников».

bundeskanzlerin.de / Пресс-служба канцлера ФРГ

В заключение политолог добавил, что вероятность наличия у американцев компромата на федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, который США могли бы использовать в обмен на политическую лояльность, исключена.

По мнению Рара, если бы США имели компромат на Меркель, та сразу покинула бы пост канцлера ФРГ.

«Меркель – достаточно честный и бескомпромиссный политик. С момента прихода к власти она почти никогда не перечила американцам. И лишь по вопросу строительства «Северного потока – 2» и расширения НАТО на восток позиции США и Германии расходились», — напомнил эксперт.

Меркель, по его словам, по своему мировоззрению всегда была настроена на сотрудничество с Америкой и даже в чем на преклонение перед Соединенными Штатами, отметил Александр Рар.