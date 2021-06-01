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Экс-советник Трампа заявил о возможном военном перевороте в США

Политика
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Экс-советник Трампа заявил о возможном военном перевороте в США
pixabay.com / 12019

Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Майкл Флинн заявил, что в стране может произойти военный переворот. Об этом сообщает издание HuffPost.

Экс-советник уверен, что ситуация в Соединенных Штатах может развиваться по образцу Мьянмы.

"Это должно произойти", — уверен Флинн.

По его словам, нет причин полагать, что военный переворот не произойдет в США.

Стоит отметить, что с февраля 2021 года на территории Мьянмы не прекращаются протесты после переворота. Сейчас власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами генерала Хлайна. Президент Вин Мьин и госсоветник Аун Сан Су Чжи были задержаны.

Недавно американцы посмеялись над "грозным" настроем действующего президента Джозефа Байдена перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Комментаторы назвали комичными планы главы Белого дома поднять вопрос о соблюдении прав человека.

#сша #мьянма #флинн
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