Преобразование «Горской» положит начало созданию Петербурга XXI века

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Один из самых амбициозных проектов последнего времени получит старт на ПМЭФ-2021. Там представят концепцию реновации территории у поселка Горская.

Инициатива включает в себя создание масштабной рекреационной зоны, исторических тематических парков, Музея дамбы, смотровой башни, морского вокзала, набережной, делового квартала с IT-кластером и многого другого. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) планируется заключение соглашения о намерениях реконструировать район "Горская".

Первым проектом по обновлению территории станет тематический парк. Его разобьют на три исторические зоны: "Древняя Русь", "Российское государство" и "Российская империя". Внутри объекта хотят организовать легкую железную дорогу.

Недалеко от будущей реконструкции находится детище "Газпрома" — "Лахта-центр". Этот район тоже планируют развивать, в частности, за счет возведения второй башни, заметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Судя по планам, эта часть города со временем может стать современным деловым и рекреационным центром Петербурга. Это и будет настоящий Петербург XXI века", — заявил он в комментарии Федеральному агентству новостей.

Первая очередь работ рассчитана на освоение около 60 га промзоны. Согласно плану, их стоимость составит 15,6 млрд рублей. Весь проект обойдется в 60 млрд рублей.

Реализацией проекта займется компания "Мегалайн". В прошлом она успешно занималась реконструкцией исторических зданий в Москве и строительством бизнес-объектов в Санкт-Петербурге. Подписать документы о строительстве "Горской" в ходе ПМЭФ намерен глава компании Геннадий Корупятник.