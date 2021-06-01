«По примеру Европы»: архитектор Иванов перечислил преимущества проекта ТПУ в Петербурге

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Система транспортно-пересадочных узлов, которая может появиться в Санкт-Петербурге, имеет ряд значительных преимуществ. Об этом рассказал архитектор-урбанист Андрей Иванов.

В среду, 2 июня, состоится открытие Петербургского международного экономического форума. На мероприятии в течение четырех дней будет показано несколько проектов по развитию города, включая проект возведения в Северной столице транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Компания "Мегалайн" во главе с Геннадием Корупятником планирует реализовать в городе 61 хаб по примеру европейских стран, передает iReactor.

Согласно проекту, ТПУ от "Мегалайна" будут созданы по принципу "сухие ноги", что подразумевает объединение трамвайных и троллейбусных остановок, метрополитена, железной дороги и даже парковки. В состав комплекса также войдут гостиница, МФЦ и бизнес-центр. Известно, что один из таких ТПУ площадью в 70 тысяч квадратных метров может быть возведен у метро "Старая Деревня".

По словам архитектора-урбаниста Андрея Иванова, в Москве, а также в нескольких крупных городах Европы уже функционируют такие развязки, что играет крайне важную роль в жизни мегаполисов. ТПУ позволяют сэкономить время на переход пассажира от одного транспорта к другому, что способствует "оживлению места" для городского транспорта.

"Действительно, городу становится лучше в транспортном отношении. Это сильно улучшает ситуацию с общественным транспортом", — подчеркнул специалист.

В заключение Иванов добавил, что ТПУ важно создавать на шоссейных кольцах, их пересечениях и на станциях метро, тогда Петербургу удастся создать максимально комфортные условия для пассажиров.