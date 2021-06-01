Новые ТПУ повысят популярность общественного транспорта в Петербурге

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Застройка Петербурга повышает важность городского транспорта, поэтому новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) позволят обеспечить развитие города.

Компания "Мегалайн" планирует строительство в городе 61 ТПУ. Как объяснил экономист Дмитрий Адамидов, транспортную инфраструктуру нужно модернизировать так, чтобы люди с удобством пересаживались с личного транспорта на общественный.

Политолог Дмитрий Солонников согласился с экономистом и подтвердил, что ТПУ помогут развитию Петербурга как современной городской агломерации. По его словам, в случае с ТПУ за пример был взят опыт транспортных технологий в ведущих городах мира, поэтому эта рабочая схема повысит популярность общественного транспорта в Петербурге, пишет "Экономика сегодня".

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что "парковочная полиция" появится в городе с 1 июля. Ее сотрудники будут штрафовать водителей за неправильную парковку.