Песков: договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Россия не собирается отказываться от импорта газа в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поскольку между РФ и Украиной действует договор о транзите газа в Европу, то импорт продолжится до тех пор, пока соглашение остается в силе, объяснил он.

«Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин исходит из того, что объемы газа, поставляемого странам ЕС, будут увеличиваться, поэтому и украинский транзит может быть весьма востребован.

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка», — сказал Песков.

«Нафтогаз» и «Газпром» в 2019 году подписали контракт на транзит газа на пять лет. При этом соглашением предусмотрена возможность продлить его до 2034 года. Также в контракте обозначен принцип «качай и плати», то есть, когда плату за транзит берут в объеме запланированных мощностей, даже, если на практике «прокачка» будет меньше.