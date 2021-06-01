Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Захарова обратилась к НАТО с просьбой напомнить Украине о минских договоренностях

Политика
99

Захарова обратилась к НАТО с просьбой напомнить Украине о минских договоренностях
instagram.com / @mzakharovamid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила НАТО напомнить Украине о минских договоренностях. Обращение опубликовано в ее Telegram-канале.

Захарова прокомментировала недавнее выступление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Она выразила сожаление, что тот не упомянул соглашения по Донбассу и необходимость их выполнения Киевом.

"Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками", — написала представитель МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отверг предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о переносе площадки переговоров по Донбассу из Минска, сообщает сайт 360tv.ru.

#захарова #нато #мид
"По примеру Европы": архитектор Иванов перечислил преимущества проекта ТПУ в Петербурге
"По примеру Европы": архитектор Иванов перечислил преимущества проекта ТПУ в Петербурге
Общество
18:16 | 1 июня
Новые ТПУ повысят популярность общественного транспорта в Петербурге
Новые ТПУ повысят популярность общественного транспорта в Петербурге
Политика
18:12 | 1 июня
Россия за день. Главное: сделка с курильщиками в Рязани, в Астрахань прилетел метеорит из Чили
Россия за день. Главное: сделка с курильщиками в Рязани, в Астрахань прилетел метеорит из Чили
Дайджест
18:00 | 1 июня