Захарова обратилась к НАТО с просьбой напомнить Украине о минских договоренностях

instagram.com / @mzakharovamid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила НАТО напомнить Украине о минских договоренностях. Обращение опубликовано в ее Telegram-канале.

Захарова прокомментировала недавнее выступление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Она выразила сожаление, что тот не упомянул соглашения по Донбассу и необходимость их выполнения Киевом.

"Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками", — написала представитель МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отверг предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о переносе площадки переговоров по Донбассу из Минска, сообщает сайт 360tv.ru.