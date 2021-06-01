Главным плюсом появления ТПУ в Петербурге назвали удобство для пассажиров

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Эксперт в области транспорта и логистики Яков Гуревич заявил, что Петербургу крайне необходимы современные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).

Компания "Мегалайн" представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) план строительства 61 ТПУ. Проект предлагается реализовать в несколько очередей. Эксперт по транспорту Яков Гуревич положительно оценил эту идею.

"В городе должны быть крупные транспортные узлы, где обеспечиваются эффективные пересадки. Они создадут удобства пассажирам, это также разгрузит город", — пояснил он в интервью изданию "Слово и Дело".

Гуревич добавил, что инициаторами таких крупных проектов обычно становятся региональные власти. Но, учитывая колоссальные инвестиции, оптимальным будет вариант с государственно-частным партнерством.

Эксперт заметил, что строительство ТПУ не связано с получением прибыли, а направлено на реорганизацию транспортных потоков. Проект "Мегалайна" эффективен с точки зрения развития Петербурга, подытожил он.