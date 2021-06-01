Психолог рассказал, как заставить ребенка читать на летних каникулах

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Во вторник, 1 июня, российские школьники ушли на летние каникулы, чтобы отдыхать от занятий и пополнять список прочитанной литературы из школьного перечня. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева объяснила, как привить ребенку любовь к чтению книг.

«Ребенок будет читать, если читают родители, если в доме есть книги. Но если у вас в доме только справочник или то, что завалялось от бабушек, то ждать, что ребенок вдруг зачитает – это утопия. Но оставлять усилия я бы не стала. Набравшись терпения, надо подсовывать что-то интересное, и точно начинать надо не с "Анны Карениной". <…> Это может быть очень долгая работа. Все же надежда есть всегда, что ребенок увлечется», — заявила специалист.

Неплохой практикой может стать обсуждение прочитанных книг вместе с ребенком. Также стоит попробовать заинтересовать ребенка книгой, показав ее экранизацию. Благо ремейков и вольных пересказов сейчас очень много, добавила психолог.

В заключение Татьяна Яничева поделилась мыслями о всесторонней цифровизации населения:

«У меня есть такое подозрение, что с дальнейшим развитием цифровых технологий умение читать и писать от руки станет компетенцией очень избранного и элитного круга. Раньше, например, все умели на лошадях скакать, потому что не было другого транспорта, а сейчас это хобби для людей. Книги, конечно, никуда не денутся, и сейчас есть дети, которые читают запоем. Но такое встретишь очень редко».

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