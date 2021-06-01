Глава МИД РФ: Москва не надеется на прорыв во время встречи Путина и Байдена

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не питает иллюзий относительно прорывов на встрече президентов России и США.

Лавров прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Переговоры пройдут в Женеве. На них лидеры двух стран обменяются мнениями по поводу нависших угроз. Глава МИД РФ заметил, что Москва не рассчитывает на принятие судьбоносных решений в Женеве.

"Мы не строим иллюзий, и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать", — сказал он.

Лавров не уточнил, о чем именно будут говорить Путин и Байден на встрече. Президенты сами определят темы для разговоров.