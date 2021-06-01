Песков поприветствовал намерение США отказаться от санкций против «СП-2»

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Москва приветствует намерение Вашингтона отказаться от санкций против газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен ранее заявил, что отказ от введения ограничений в отношении компании — оператора "СП-2" Nord Stream 2 AG отвечает американским национальным интересам. Журналисты поинтересовались у Пескова, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на ситуацию.

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", — ответил пресс-секретарь.

Российско-немецкий проект "СП-2" предполагает укладку двух ниток газовой магистрали в Балтийском море. Песков уточнил, что Россия не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после завершения строительства.