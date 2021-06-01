США получат серию «некомфортных сигналов» перед встречей Байдена и Путина

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Москва в преддверии российско-американского саммита на высшем уровне выступит с заявлениями, которые не понравятся Вашингтону. Об этом ранее предупредил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам замминистра, повестки дня Росси и Соединенных Штатов Америки не совпадают, но Москва традиционно готова реагировать на любые вопросы, которые поставит американская сторона.

«К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже. Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», — добавил Сергей Рябков, слова которого приводит издание «Украина.ру».

При этом высокопоставленный дипломат отметил, что Москва, конечно не будет посылать эти сигналы непосредственно во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Эти сигналы, призванные укрепить позиции российской стороны и сразу продемонстрировать американцам, что Москва не позволит говорить с собой с позиции силы, будут направлены заранее.

Одним из этих некомфортных сигналов, которые в ближайшее время США получат от России, может быть завершение Москвой процедур, связанных с денонсацией Договора по открытому небу (ДОН).

Как отмети Сергей Рябков, та форма, в которой США ранее озвучили свое решение не возвращаться в ДОН, заставляет предположить, что они ждали от России «изменения поведения».

«Мы не знаем, в какой части мы должны менять свое поведение. Если в том направлении, в котором они предлагают, это просто невозможно, — отметил замминистра. — У нас есть другие сейчас аспекты работы с США, где сигналы от нас не во всем их, возможно, устраивают. Это рабочие моменты».

При этом бывший замглавы МИД РФ, глава думского комитета по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Совет Федерации, как ожидается, рассмотрит вопрос о денонсации Договора по открытому небу уже 2 июня.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Еще одним сигналом, который не понравится Вашингтону, станет поддержка Россией Белоруссии, переживающей сейчас сильное давление со стороны Запада после инцидента с посадкой самолета Ryanair и арестом Романа Протасевича. Но при этом Рябков не стал уточнять, в чем будет заключаться российская помощь.

«Поддержку и решения, которые мы вырабатываем, не стоит раскрывать перед лицом врагов. Это ослабляет собственную позицию», — отметил замминистра.

При этом власти США ранее объявили, что с 3 июня планируют восстановить отмененные в 2015 году антибелорусские санкции, под которые попадут крупные предприятия Белоруссии, а также о планах приостановить действе двустороннего американо-белорусского соглашения об авиасообщении. Также Вашингтон совместно с Евросоюзом и Канадой разрабатывает новый пакет санкций, в который по предварительной информации могут попасть до 50 человек.

И это при том, что еще недавно Вашингтон демонстрировал стремление наладить отношения с Минском, чтобы разорвать тесные связи Белоруссии с РФ.

wikipedia.org / RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Также «жестким сигналом» российского президента американского коллеге можно считать требование Владимира Путина завершить в срок строительство двадцати новых военных кораблей, предназначенных для ВМФ РФ, которое глава государства озвучил на недавнем совещании по гособоронзаказу.

«Таким образом Путин дал понять президенту США, что лучше прекратить провокации в близлежащих к России морях и не провоцировать напряжение между государствами.», — приводит издание цитату из материала китайского издания Sohu, в котором также отмечается, что заявление российского лидера застало американцев врасплох.

Американские Военно-морские силы регулярно проводят учения в Черном море, приглашая к участию Украину и союзников по НАТО, и называя их «предупреждением» для РФ. Однако у США нет оружия, способного противостоять российским противокорабельным комплексам «Кинжал» и крылатой противокорабельной ракете морского базирования «Циркон».

«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказать не слишком надёжной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений», — заявил по этому поводу российский сенатор Алексей Пушков.

Ньюинформ / pixabay.com

США еще не хотят этого признавать, но Россия сильно изменилась с 1990-х годов. Во многом благодаря санкциям, которые инициировали сами США, Россия укрепила свою экономику и теперь Москва может принимать самостоятельные решения, отстаивая собственные национальные интересы, без оглядки на коллективный Запад.

Таким образом, заключает автор материала, американцам пришло время принять тот факт, что моноцентричное устройство мира осталось в прошлом, и начинать прислушиваться к позиции Москвы.