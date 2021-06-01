Саймс предостерег Байдена от главной ошибки на встрече с Путиным

Федеральное агентство новостей /

Если президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой в Женеве займет агрессивную позицию и попытается говорить с позиции силы, это может спровоцировать Москву на решительные действия.

Такое мнение в беседе с журналистом и телеведущим Владимиром Соловьевым высказал американский политолог Дмитрий Саймс. При этом эксперт отметил, что уверенность американского лидера в том, что Соединенные Штаты, будучи государством с претензией на великодержавный статус, имеют право говорить с Россией с позиции силы, будет не самой главной ошибкой на предстоящем саммите, так как сильные державы действительно говорят с позиции силы.

Главной опасностью на переговорах может стать нежелание пойти на компромисс и политическая озлобленность. Например, для Джо Байдена на переговорах с Владимиром Путиным причиной такой озлобленности может стать украинская тема. И в ответ российский лидер может решиться на резкие ответные меры.

«Украина — самая сложная тема в российско-американских отношениях, потому что она имеет отношение к фундаментальным, экзистенциальным российским интересам, — отметил Саймс. — Если Украина не остановится в своем росте безответственной риторики и попытках наращивать конфронтацию между Западом и Россией, я думаю, что это приведет, как и сказал Путин, к концу украинской государственности».

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По словам американского политолога, он не может представить, чтобы в долгосрочной перспективе Москва позволила бы такой Украине продолжать существовать. В Донбассе или в Крыму неизбежно что-то произойдет, уверен Саймс, и у России не останется другого выбора, кроме принятия весьма болезненного для украинского руководства решения.

«Для Украины роль нагнетателя в отношениях между США и Россией — абсолютно неестественная», — подчеркнул эксперт.

Напомним, личная встреча президентов РФ м США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Инициатором переговоров выступила американская сторона, которая, как заявили в Вашингтоне, стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.