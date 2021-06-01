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Путин обратил внимание руководства "Сургутнефтегаза" на ситуацию с многодетными семьями

Экономика
/ Обновлено: 01 июня 2021 17:33 58

Путин обратил внимание руководства «Сургутнефтегаза» на ситуацию с многодетными семьями
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Российский лидер призвал Владимира Богданова оказать поддержку многодетным семьям.

Руководство нефтяной компании "Сургутнефтегаз" получило обращение от Владимира Путина, согласно которому организацию просят оказать помощь многодетным семьям. Об этом пишет РИА Новости.

"Он слышит нас наверняка и поможет ", — сказал президент России во время встречи с российскими семьями, которые были награждены орденом "Родительская слава".

"Сургутнефтегаз" занимается разведкой, обустройством, а также разработкой нефтяных месторождений. Помимо этого, компания ориентируется на реализацию энергоносителей, нефтепродуктов и нефтехимии.

#путин #сургутнефтегаз #многодетные семьи
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