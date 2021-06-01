«Кукла и великомученица»: журналист Придыбайло рассказал о судьбе Тихановской

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская является куклой в руках покровителей. Такой точки зрения придерживается журналист Константин Придыбайло.

Правоохранители 23 мая задержали одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Это произошло во время проверки документов пассажиров самолета компании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. По мнению Придыбайло, личность Тихановской после случая с Протасевичем отошла на второй план, поскольку задержанный сам сможет предоставить всю необходимую информацию.

"Она не так интересна. С другой стороны, она вообще ничего не решает. Над ней стоят люди, ей пишут, за нее все пишут. <...> Она кукла. Есть куклы с рукой в одном месте — это Тихановская", — сказал журналист на брифинге в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Prt Scr youtube.com / Naviny.by

Придыбайло считает, что иностранные покровители пытаются сделать из нее великомученицу. Говоря о судьбе экс-кандидата в президенты, журналист не исключил, что с ней будут "носиться" после того, как поймают.

Следственное управление КГБ Белоруссии ранее внесло Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц, сообщает сайт 360tv.ru.