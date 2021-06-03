В Мексике мужчины стали женщинами ради мэрских кресел

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В штате Тласкала партия Fuerza Por Mexico («Сильная Мексика» — исп.) зарегистрировала 18 кандидатов-мужчин в качестве женщин на предстоящих выборах 6 июня, заявив, что они трансгендерные женщины. Так политики планируют обойти законы о гендерном равенстве, сообщает Vice.

Началось все с того, что среди 42 претендентов от партии на посты муниципальных глав в Тласкале оказалось 25 мужчин и 17 женщин, что противоречит закону страны. Сначала осознали себя женщинами только 4 кандидата, но после того, как стало известно, что гендерный трюк удался, внезапно, объявили себя женщинами еще 14 членов партии.

Однако такой новаторский прием разозлил настоящих трансгендеров: они призывают власть «принять меры и тщательно расследовать дела этих людей, которые выдают себя за женщин».

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

«Мы, транс-женщины, заявляющие, что мы женщины и днем, и ночью. Это сильно влияет на нас <...> по правде говоря, мне больно осознавать, что мое государство принимает такую ложь», — заявил некий трансгендер Диас, баллотирующий на пост главы городка Сакателко.

Паола Хименес, который является координатором мексиканского общества трансгендеров, считает действия партии подозрительными и обвиняет ее в фальсификациях на выборах, призывая кандидатов соблюдать настоящую гендерную идентичность. Глава партии Fuerza Por México Луис Варгас отверг подобные обвинения.

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