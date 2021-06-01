Жириновский объяснил, почему нужно продлить возраст детства до 30 лет

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Возраст детства в России необходимо продлить до 30 лет, потому что «они дети и ничего не соображают», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Сегодня у нас День защиты детей. Давайте назовем его Днем детства и возраст продлим. Давайте детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — подчеркнул Жириновский.

На заседании Госдумы лидер ЛДПР также указал, что старшим поколением нужно считать тех, кто достиг 70 лет. А люди, оказавшиеся в категории «от 35» представляют среднее «золотое» поколение, на которое и возлагается «вся надежда».

С предложением увеличить возрастной порог детства ранее выступала экс-глава Минздрава Вероника Скворцова. Она отмечала, что «продление» периода «нежного» возраста давно стало общемировой практикой. В качестве примера Скворцова приводила историческую статистику со времен Великой Отечественной войны.

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 1960-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25–30 лет», — говорила бывшая глава Минздрава.

При этом одновременно с детством будет «продлеваться» и возраст зрелости — в соизмеримых пропорциях, считает Скворцова.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, из которого следует, что люди в возрасте от 14 до 35 лет относятся к категории «молодежь». До этого момента «молодежью» считались только граждане до 30 лет.