Лавров отметил неготовность НАТО обсуждать «беспокоящие аспекты» с Москвой

flickr.com / МИД России

Москва готова обсудить с Североатлантическим альянсом все аспекты по России, которые вызывают у него беспокойство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совещания БРИКС.

Заседание стран БРИКС прошло во вторник, 1 июня, в формате видеоконференции. Главы МИД стран-участниц обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества, совместную борьбу с коронавирусом и проблематику международного терроризма. По итогам конференции Лавров выступил для журналистов и заявил, что Москва готова вести диалог с НАТО, но вот Альянс встречной готовности пока не продемонстрировал.

"Если кто-то видит в позиции РФ какие-то далеко идущие опасные замыслы, то мы эти замыслы готовы обсуждать. НАТО, к сожалению, на это не готова", — подчеркнул Лавров.

Ранее российский министр рассказал прессе, что у стран НАТО есть "злонамеренные" планы в отношении России. Лавров добавил, что предпочел бы ошибаться на этот счет, и уточнил, что Москва готова обсудить множество вопросов с Брюсселем, однако диалог стоит начать на уровне военного руководства РФ и Севороатлантического альянса.