Лавров не исключает подготовку НАТО антироссийских провокаций

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Руководство НАТО вполне может прорабатывать недружественные шаги в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Альянс продолжает игнорировать запросы Москвы на переподтверждение принципа неделимости безопасности, который НАТО в свое время обязалась соблюдать. Речь идет об отказе стран Евроатлантики от укрепления защиты в ущерб безопасности других государств.

В связи с этим Россия не исключает наличие злонамеренных антироссийских планов, добавил глава внешнеполитического ведомства по итогам СМИД БРИКС. Мероприятие проходило в дистанционном формате.