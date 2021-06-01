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Лавров не исключает подготовку НАТО антироссийских провокаций

Политика
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Лавров не исключает подготовку НАТО антироссийских провокаций
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Руководство НАТО вполне может прорабатывать недружественные шаги в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Альянс продолжает игнорировать запросы Москвы на переподтверждение принципа неделимости безопасности, который НАТО в свое время обязалась соблюдать. Речь идет об отказе стран Евроатлантики от укрепления защиты в ущерб безопасности других государств.

В связи с этим Россия не исключает наличие злонамеренных антироссийских планов, добавил глава внешнеполитического ведомства по итогам СМИД БРИКС. Мероприятие проходило в дистанционном формате.

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