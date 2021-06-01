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Экс-депутат Шашурин сообщил о пропаже со счета 180 млн долларов

Происшествия
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Экс-депутат Шашурин сообщил о пропаже со счета 180 млн долларов
prok-murmansk.ru / Прокуратура Мурманской области

Бывший депутат Сергей Шашурин написал заявление в полицию после того, как с его банковского счета исчезли 180 млн долларов.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Шашурин обратился в банк, где на его имя был открыт счет. Вот только сотрудники банка сообщили ему, что такого счета и, соответственно, денег нет. Столичные правоохранители назначили по данному факту проверку.

В феврале 2005 года Шашурин получил год и восемь месяцев лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана. Верховный суд позже принял решение об отмене этого приговора. В августе того же года суд признал Шашурина виновным по делу о мошенничестве на 37 млн рублей.

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