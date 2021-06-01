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Вопрос организации перелетов из Белоруссии в Крым обсудили Путин и Лукашенко

Общество
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Вопрос организации перелетов из Белоруссии в Крым обсудили Путин и Лукашенко
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил об открытии авиарейсов в Крым с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава республики отметил, что Украина закрыла небо. Однако у белорусов есть санаторий в крымской Мисхоре. Лукашенко попросил Путина подумать об организации перелетов из Белоруссии в Крым.

"Не через Польшу же мы полетим", — приводит слова президента БелТА.

Лукашенко добавил, что соответствующее поручение уже направлено в компетентные органы. По его мнению, проблем не будет.

#путин #крым #лукашенко
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