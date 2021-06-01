Милонов назвал главный плюс появления ТПУ в Петербурге

Народные новости / Руслан Тимербаев

Петербург давно готов к появлению транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), они помогут городу-миллионнику избежать транспортных коллапсов, уверен депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Позицию по вопросу строительства ТПУ парламентарий высказал в преддверии старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который открывается 2 июня. В рамках мероприятия будут рассматриваться различные проекты городского развития, компания "Мегалайн" Геннадия Корупятника презентует план по созданию таких узлов. Милонов отметил, что в Северной столице, которая является мегаполисом, должны появиться такие объекты транспортной инфраструктуры.

"Главное, чтобы проект был реализован и выполнен. Город давно находится в стадии повышенной готовности к принятию подобного. В Петербурге очень много строек, они "душат" Петербург. Поэтому инфраструктурные проекты крайне необходимы городу", — сказал депутат в комментарии «НьюИнформ».

Милонов также подчеркнул, что ТПУ спасут город от пробок. Без таких узлов жители столкнутся с транспортным коллапсом, отдельные районы станут крайне сложно доступными.

Если проект "Мегалайна" будет одобрен, один из ТПУ появится у станции метро "Старая деревня". Сегодня район поблизости от нее активно развивается и заселяется. Площадь пассажирского хаба составит 70 тыс. кв. м.