Зеленский предупредил украинцев об отключении российского газа

president.gov.ua / Офис Президента Украины

После того, как американский лидер Джозеф Байден отказался продолжать санкционную политику против России из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), Украина начала серьезно беспокоиться. Президент Владимир Зеленский заявил, что такую карту Киев без помощи западных партнеров покрыть не сможет, сообщает издание «ПолитНавигатор».

«"Северный поток – 2" на сегодня – это козырная ставка. Реально у них [России] на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят "Северный поток – 2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит», — посетовал глава государства.

В беседе с корреспондентом немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский напомнил, что между Россией и Украиной еще действует пятилетний контракт на поставку газа. Соглашение истекает в 2024 году, и Москва поспешит воспользоваться этим для урегулирования конфликта на Донбассе, уверен президент:

«Если они завершат техническую сторону "Северного потока – 2" в этом году [2021], он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее – используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса».

«Политика Сегодня» ранее писала о том, кого бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил в бездействии по строительству «СП-2».