president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намеревался начать масштабную войну в Донбассе «руками» неонацистов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Украинский политик в беседе с радио «Говорит Москва» отметил, что киевская власть планировала именно с помощью неонацистов провести крупную операцию и «разобраться» с Донбассом

«Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее», — подчеркнул Азаров.

Кроме того, по словам экс-премьера, Генштаб Украины благодаря разведке получил важную информацию и предусмотрел трехстороннюю атаку на регион в сжатые сроки.

«С тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», — считает Азаров.

Вооруженного столкновения удалось избежать только благодаря РФ, которая провела учения у южных и западных границ.Тем самым Россия «остудила горячие головы» правящей верхушки Киева, добавил экс-премьер.

Конфликт в Донбассе обострился в феврале 2021 года. Представители Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) регулярно сообщают об атаках и агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В свою очередь ВСУ обвиняют ЛДНР в обстрелах.

По последним данным Организации Объединенных Наций (ООН), из-за конфликта на юго-востоке Украины, который начался весной 2014 года после госпереворота в Киеве, уже погибли примерно 13 тыс. человек, в том числе и дети.