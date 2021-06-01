Придыбайло допустил снисхождение Минска к задержанной россиянке Сапеге

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Минск может помиловать подозреваемую в причастности к Telegram-каналу с личными данными белорусских силовиков россиянку Софию Сапегу, считает журналист Константин Придыбайло.

Сотрудники правоохранительных органов республики задержали гражданку РФ, когда она в числе пассажиров летела из Афин в Вильнюс. В связи с сообщением о минировании самолет экстренно сел в Минске. Вместе с Сапегой под стражу взяли одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Prt Scr youtube.com / The Telegraph

В ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" Придыбайло оценил необходимость возвращения Сапеги в Россию. По его словам, сейчас ведется спор, должна ли россиянка предстать перед судом на родине или в Белоруссии.

"Имперские амбиции — это здорово, но если вернуться в реальность, мы — союзные государства. Да, она гражданка России, но пошла против белорусского государства, она нанесла наибольший вред Белоруссии. Почему бы не доверить нашим друзьям решить этот вопрос?", — отметил корреспондент.

Белорусское правительство вполне может помиловать Сапегу. В республике акты верховной власти традиционно происходят в честь Дня Победы. Зная президента республики Александра Лукашенко, у россиянки есть все шансы, добавил Придыбайло в рамках брифинга.