Пивоварова доставили в Следственный комитет Краснодара

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Задержанного Андрея Пивоварова доставили из Петербурга в Краснодар, где против него возбуждено уголовное дело о деятельности нежелательной в РФ организации.

Бывший директор "Открытой России" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково. В настоящий момент он находится в краснодарском СК, где будут проведены следственные мероприятия. Адвокат Александр Валявский выехал на встречу с клиентом, чтобы обсудить стратегию его защиты.

По версии следователей СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в августе 2020 года подозреваемый разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку "открыточников". При этом ранее он неоднократно привлекался к ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации.

В конце мая руководство "Открытой России" сообщило о ликвидации и роспуске региональных отделений. "Открыточники" работали с 2001 года, сеть была создана по инициативе беглого предпринимателя Михаила Ходорковского, отсидевшего в РФ срок за мошенничество. Сейчас бизнесмен находится в Великобритании, откуда спонсирует антироссийскую деятельность.