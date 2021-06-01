Хазин рассказал, когда прояснится, кто стоит за скандальной посадкой Ryanair

Global Look Press / Darius Mataitis via www.imago-im

Пока нет никакой ясности с тем, кто все-таки стоял за резонансным инцидентом с посадкой в Минске самолета компании Ryanair и задержанием находившегося на борту Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации августовских беспорядков. Все станет ясно недели через две.

Такое мнение в интервью информационному порталу «БИЗНЕС Online» высказал эксперт-экономист, глава Фонда экономических исследований Михаил Хазин, по словам которого политологи до сих пор продолжают спорит о том, кто стоит за этой историей, начавшейся 23 мая с посадки в Минске самолета Ryanair – Белоруссия, Россия или даже сам Запад.

На данный момент, отмечает Хазин, очевидно лишь то, что больше других от ситуации с посадкой самолета ирландской авиакомпании в Минске и задержания белорусскими правоохранителями одного из находившихся на борту пассажиров, выиграл президент РФ Владимир Путин, но это не лает никому повода считать, что все произошедшее было спланировано Кремлем.

Главной проблемой, по словам эксперта, является то, что с этим инцидентом связано несколько острых вопросов.

Например, сразу после посадки самолета в аэропорту Минска, «рукопожатные» СМИ начали хором обвинять президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что это поднятые им истребители принудили лайнер сесть. Однако позже стало известно, что экипаж воздушного судна, получив сообщение о том, что на борту возможно находится взрывное устройство, самостоятельно принял решение о вынужденной посадке в Минске до того, как истребитель поднялся в воздух.

«Почему все "рукопожатные" СМИ в один голос стали нести пургу? Не потому ли, что они получили соответствующую команду? – задается вопросом Михаил Хазин. — Если так произошло, то, значит, это затеяли на Западе».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также, напоминает эксперт, решение о приостановке пролетов над белорусской территорией было принято Евросоюзом очень быстро – до того могли появиться стопроцентные доказательства вины Минска. И эта скорость введения наказания в отношении Белоруссии тоже наводит на мысль, что в Брюсселе заранее знали о том, что произойдет с лайнером, и готовились немедленно отреагировать.

Кроме того, напомнил Хазин, президент США Джо Байден очень уверенно заявил, что он точно знает, что Россия не причастна к произошедшему. В результате лишь несколько изданий опубликовали материалы с обвинениями в адрес России. Это может быть связано с тем, что американцы сказали представителям прессы: «Цыц!».

«Иными словами, имеет место крайне любопытное сочетание факторов, в которых еще надо разбираться. Думаю, недельки через две мы все поймем», — заключил Михаил Хазин.

Напомним, инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair произошел 23 мая. Лайнер, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, получил сообщение с угрозой взрыва. После чего экипаж принял решение о незапланированной посадке в Минске. Проведенная в аэропорту проверка показала, что угроза взрыва была ложной, однако среди пассажиров правоохранители обнаружили экс-главного редактора экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых протестов и беспорядков минувшим летом. Молодой человек был задержан, что вызвало на Западе волну возмущения и обвинений в адрес белорусских властей в воздушном пиратстве и государственном терроризме.