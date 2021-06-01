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Небо над Женевой могут закрыть во время встречи Путина и Байдена

Политика
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Небо над Женевой могут закрыть во время встречи Путина и Байдена
pixabay.com / csr_ch

Швейцария может запретить маневры в воздушном пространстве над Женевой в период проведения саммита президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена.

Об этом заявил официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренц Фришкнехт. По его словам, власти планируют закрыть небо для гражданских самолетов. Также вооруженные силы страны могут на время переговоров развернуть боевую воздушную технику и наземные средства ПВО, сообщает РИА Новости.

#путин #байден #швейцария
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