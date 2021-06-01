Депутат Боков: концепция ТПУ «сухие ноги» решит проблемы с «пробками» в Петербурге

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Санкт-Петербург планирует создать множество транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) по европейскому примеру. Об этом рассказал депутат городского Законодательного собрания Юрий Боков.

Компания "Мегалайн" в рамках Петербургского международного экономического форума представит проект ТПУ, который должен быть построен в районе станции метро «Старая деревня». Его презентует руководитель "Мегалайн" Геннадий Корупятник. О необходимости подобных решений для Северной столицы рассказал депутат городского Законодательного собрания Юрий Боков, передают "Народные Новости".

Отмечается, что концепция ТПУ "сухие ноги" включает объединение железнодорожной станции, метро, трамвайной и автобусной остановки, а также перехватывающей парковки. Всего такой транспортный хаб займет площадь в 70 тысяч квадратных метров.

По словам Бокова, на сегодняшний день Санкт-Петербург периодически "подвисает" в пробках, из-за чего вопрос о мобильности граждан стоит особенно остро. Главное отличие ТПУ от стандартных транспортных развязок заключается в разведении пассажиропотоков.

"Без этого развития, без создания комплексов, делающих более удобными передвижения людей по улицам, город практически встанет. Жителям будет проблематично иметь возможность миграции, которая необходима для нашего мегаполиса", — полагает Боков.

В заключение депутат подчеркнул, что помимо очевидного удобства жителей Петербурга, создание транспортных хабов также поспособствует появлению новых рабочих мест в городе.