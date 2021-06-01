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Обыски у Гудкова связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба

Происшествия
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Обыски у Гудкова связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба
youtube.com / Prt Scr / Телеканал Дождь

Оперативные мероприятия на даче у политика Дмитрия Гудкова проходят по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана.

Отмечается, что в рамках этого же уголовного дела состоялись обыски у бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Следователи возбудили уголовное дело из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения.

Ранее отец Дмитрия Гудкова Геннадий написал в социальных сетях, что на дачу приехали сотрудники ОМОН. После этого Гудкова-младшего перевезли в столичную квартиру для продолжения обысков.

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