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Журналист Исакова рассказала о "декорациях" Путина и Байдена в Женеве

Политика
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Журналист Исакова рассказала о «декорациях» Путина и Байдена в Женеве
ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не просто так проведут предстоящие переговоры в Женеве.

Глава представительства РИА Новости в Швейцарии Елизавета Исакова рассказала, что декорации для "женевского маневра" российского лидера против американского готовы еще после встречи первого президента Советского Союза Михаила Горбачева и главы Белого дома Рональда Рейгана.

Политики проводили встречу в Женеве 36 лет назад. Эти переговоры стали отправной точкой для окончания холодной войны.

#путин #байден #женева
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