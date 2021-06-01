Журналист Исакова рассказала о «декорациях» Путина и Байдена в Женеве

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не просто так проведут предстоящие переговоры в Женеве.

Глава представительства РИА Новости в Швейцарии Елизавета Исакова рассказала, что декорации для "женевского маневра" российского лидера против американского готовы еще после встречи первого президента Советского Союза Михаила Горбачева и главы Белого дома Рональда Рейгана.

Политики проводили встречу в Женеве 36 лет назад. Эти переговоры стали отправной точкой для окончания холодной войны.