Россия за день. Главное: сделка с курильщиками в Рязани, в Астрахань прилетел метеорит из Чили

pixabay.com /

Рязанская область. Власти Рязани анонсировали акцию, которая поможет горожанам бросить курить. В середине июня все желающие пройдут тест, который повторят в первой половине августа. Те, кто сможет избавиться от пагубной привычки за 2 месяца, получат абонементы в бассейны, фитнес-центры и на ледовые площадки.

Красноярский край. Социальный опрос компании «Бриллиант Групп» в Красноярске показал, что в регионе растет рейтинг ЛДПР. Эксперты не исключили, что красноярские «жириновцы» могут обойти единороссов на выборах в Госдуму в сентябре.

Пензенская область. Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого в марте арестовали за взяточничество, пошел на сделку со следствием. По некоторым данным, к такому шагу бывшего главу подоткнуло пошатнувшееся в СИЗО здоровье и забота о благополучии семьи.

Prt Scr youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации

Краснодарский край. Власти Сочи решили не закрывать город для иногороднего транспорта во время курортного сезона. Чтобы избежать пробок, сотрудников санаториев и отелей будут доставлять на работу на корпоративном транспорте, а разгрузку товаров в магазинах обяжут проводить ночью — до 5 утра.

Пермский край. В Березниках после нападения десятиклассника с ножом на учительницу физики, назначили нового начальника управления образования. Пост занял Александр Моисеев, который до этого возглавлял школу в соседнем Соликамске.

Свердловская область. В Нижнем Тагиле осужденным за тяжкие преступления женщинам разрешили работать кондукторами в общественном транспорте. Такая возможность считается поощрением за хорошую дисциплину.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил ежегодную региональную награду для медиков и волонтеров. Выбирать победителей будут в десяти номинациях. Призовой фонд превышает 100 тысяч рублей.

Астраханская область. В Астрахань доставили метеорит из чилийской пустыни Акатама. Его разместили в центральной библиотеке, где каждый желающий может потрогать небесное тело, отколовшееся от малой планеты Веста.

Томская область. Глава Томской области Сергей Жвачкин поставил задачу к концу десятилетия увеличить валовой региональный продукт в два раза — до 1 трлн рублей. Власти делают ставку на интеграцию вузов и научных организаций с бизнесом.

Новгородская область. Жители Великого Новгорода устроили в соцсетях протест, заявив, что не желают видеть новый аквапарк на территории парка Юности. Чиновники в свою очередь отметили, что одно другому не помешает.

Амурская область. Губернатор Приамурья Валерий Орлов рассказал о том, что первые жители региона начали оформлять в собственность «дальневосточные гектары». У них истек пятилетний срок безвозмездного пользования землёй.

mintrans.amurobl.ru /

Республика Саха. Якутия станет первым регионом России, где запустят цифровую систему «Северный завоз». Она позволит в онлайн-режиме через спутник отслеживать местоположение товаров и минимизировать срыв поставок.

Приморский край. Компания Nordwind запустила прямые рейсы из Владивостока в Петербург. Первый самолет вылетел уже сегодня. Отметим, последние шесть лет добираться из столицы Приморья в город на Неве приходилось с несколькими пересадками.

Архангельская область. В Северодвинске мужчину осудят за незаконное удержание двух сотрудников Роспотребнадзора. Он закрыл специалистов на ключ, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушения в работе.

Ханты-Мансийский автономный округ. В Югре героями социальных сетей стали два медвежонка, которых водители на трассе прикормили сладостями. Пока один косолапый танцевал за конфетку, второй решил устроить показную драку за еду.