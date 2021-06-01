Список нелегальных финансовых компаний появился в России

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Банк России опубликовал базу данных по нелегальным финансовым компаниям, работающим на территории страны. Перечень организаций доступен на сайте регулятора.

Сейчас в базу загружены свыше 1,8 тысячи организаций, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. По каждой компании указаны ее название, характер противоправной деятельности, адрес сайта и другие сведения.

Как отметили в ЦБ, в список попадают компании, по которым уже проведена работа регулятора и собрана доказательная база. Организации из списка могут обратиться в ЦБ по вопросу их исключения из перечня. Они также имеют возможность оспорить попадание в базу через суд.