Зеленский заявил о влиянии «СП-2» на переговоры по Донбассу

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Газопровод "Северный поток — 2" может стать козырной картой, которую Москва может разыграть против Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия может "угрожать" отключением Украины от транзита газа в Европу во время переговоров по Донбассу. Продолжая проводить карточные аналогии, Зеленский отметил, что на руках РФ по сути "оказался флеш-рояль", который "частично поддерживает Европа". Как указал украинский лидер, Брюссель не желает защищать энергетическую безопасность его страны и ее газовые контракты.

"Северный поток — 2" представляет собой проект строительства двух нитей газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. На сегодняшний день он реализован более чем на 95%. Ожидается, что строительство завершится до конца 2021 года.