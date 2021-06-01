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Российские футбольные фанаты не попадут на матчи Евро-2020 в Дании

Спорт
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Российские футбольные фанаты не попадут на матчи Евро-2020 в Дании
Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Власти Дании решили не пускать болельщиков из РФ на матчи Евро-2020 в связи с разногласиями по поводу вакцинации.

Вероятной причиной отказа Дании принимать российских фанатов является тот факт, что "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" не были одобрены в ЕС. При этом в Брюсселе рекомендуют европейским государствам разрешать пересекать границу только лицам, сделавшим прививку сертифицированными вакцинами.

Генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев был обеспокоен этим решением, сообщает "Спорт-Экспресс". Он отправил в УЕФА соответствующий запрос, в котором призвал разобраться в ситуации.

Россия принимает иностранных болельщиков на основании FAN ID и отрицательного результата теста на коронавирус. Фанатам футбола не придется предъявлять на границе документы о вакцинации.

#футбол #евро-2020 #коронавирус
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