Лучшие варианты детского летнего отдыха обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

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Брифинг, посвященный детскому отдыху в летнее время года, состоится 1 июня в 15:30 в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Ответы на вопросы, куда лучше отправить школьника на длинные каникулы — в детский лагерь или к бабушке, а также, как грамотно совместить школьные задания и работу подростка, предоставит доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева. Специалист так объяснит, как не дать ребенку потерять интерес к обучению.

Социальный психолог уделит внимание и теме безопасного, полезного отдыха учащихся школ в летний период. Саму пресс-конференцию проведет культуролог Артемий Галицын, передает Федеральное агентство новостей.