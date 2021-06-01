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Лучшие варианты детского летнего отдыха обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Общество
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Лучшие варианты детского летнего отдыха обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»
Global Look Press / Günter Flegar / imagebroker.com

Брифинг, посвященный детскому отдыху в летнее время года, состоится 1 июня в 15:30 в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Ответы на вопросы, куда лучше отправить школьника на длинные каникулы — в детский лагерь или к бабушке, а также, как грамотно совместить школьные задания и работу подростка, предоставит доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева. Специалист так объяснит, как не дать ребенку потерять интерес к обучению.

Социальный психолог уделит внимание и теме безопасного, полезного отдыха учащихся школ в летний период. Саму пресс-конференцию проведет культуролог Артемий Галицын, передает Федеральное агентство новостей.

#дети #отдых #лето #психолог #медиагруппа патриот
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