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Мясников указал на проявляющийся ночью симптом смертельной болезни

Общество
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Мясников указал на проявляющийся ночью симптом смертельной болезни
drmyasnikov.ru / Доктор Мясников

Расслаивающая аневризма аорты представляет смертельную опасность, рассказал врач и ведущий Александр Мясников.

Болезнь может проявляться в виде ночной боли в спине, рассказал специалист в эфире телеканала "Россия-1". При возникновении симптома следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью для установки диагноза и назначения лечения.

"Еще Гиппократ говорил: когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком", — заявил Мясников.

Заболевание, внимание на которое обратил Мясников, расслаивающая аневризма аорты, опасна образованием "ложных ходов". Это происходит из-за того, что внутренний слой крупнейшего сосуда расслаивается под давлением крови, информирует 360tv.ru.

#болезнь #симптом #мясников
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