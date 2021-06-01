Петербург реализует проект «Горская» по примеру брюссельского объекта NovaCity

Невские Новости /

Власти Петербурга возьмут за основу реализации проекта "Горская" опыт стран Европы, которые уже создавали смешанные объекты.

Уже через несколько лет в пригороде Северной столицы на месте промзоны "Горская" может появиться новый инновационный квартал. Он объединит производство, жилые помещения, деловые офисы и общественные пространства. Концепцию застройки этой территории Петербург намерен представить на ПМЭФ. В ходе этого мероприятия ожидается подписание соглашения на реализацию проекта.

Журналисты ИА FederalCity уверены, что при реализации проекта город на Неве будет руководствоваться опытом Европы. К примеру, в Брюсселе есть комплекс инновационных объектов NovaCity.

"Проект в "Горской" может быть реализован по схожему плану. Предлагаемый разработчиком комплекс обеспечит запросы бизнеса, туризма и местных жителей", — пишет издание.

Объект, который объединяет производство, жилые и общественные пространства, включен в плотную градостроительную канву. В конечном итоге в промзоне не останется пустых, не используемых пространств.