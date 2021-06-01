Кремль: Путин готовится к выступлению на экономическом форуме в Петербурге

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Речь идет о мероприятии, которое пройдет 2-5 июня. В этом году оно состоится в очном формате. Представители СМИ поинтересовались, начал ли российский лидер готовиться к форуму.

"Да, президент работает над своим выступлением", — подтвердил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что выступление Путина будет посвящено инвестиционной привлекательности страны, а также социально-экономическому развитию.