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Песков рассказал, как Путин оценивает проведенные праймериз "Единой России"

Политика
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Песков рассказал, как Путин оценивает проведенные праймериз «Единой России»
ФБА «Экономика сегодня» /

Проведение предварительного голосования партией "Единая Россия" способствует добротной политической конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин считает праймериз "Единой России" платформой для здоровой политической конкуренции, способствующей укреплению позиции партии.

Песков также добавил, что не осведомлен, обратил ли глава государства внимание на заявления ряда участников в нынешних праймериз о честном подведении итогов голосования.

#путин #песков #единая россия
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