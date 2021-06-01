Песков рассказал, как Путин оценивает проведенные праймериз «Единой России»

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Проведение предварительного голосования партией "Единая Россия" способствует добротной политической конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин считает праймериз "Единой России" платформой для здоровой политической конкуренции, способствующей укреплению позиции партии.

Песков также добавил, что не осведомлен, обратил ли глава государства внимание на заявления ряда участников в нынешних праймериз о честном подведении итогов голосования.